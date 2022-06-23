演藝圈不平靜，再傳槍響！年僅21歲的美國饒舌歌手Lil Tjay，於美國時間昨天凌晨(6/22)外出時遭到槍擊，傷勢相當嚴重，緊急被送往醫院搶救，目前傷勢與事發原因還在調查釐清中，此事引發外界譁然。

據《TMZ》報導，美國紐澤西州昨天深夜驚傳槍響，發生了2起槍擊事件，一起是在「Chipotle」餐廳發生持槍襲擊案，另一起則是有民眾在加油站附近被開了一槍，而21歲的嘻哈歌手Lil Tjay就是其中一起案件的受害者，他身中數槍，被發現後立刻送往醫院搶救。

據悉，Lil Tjay中彈後很快被送到了醫院進行手術，情況一度危急生死不明，如今有消息指出，他已經完成了手術，情況稍加改善，但目前還未能完全脫離險境，至於另一案傷者身分，目前尚未查明，而Lil Tjay受傷部位是哪？傷勢目前的狀況為何？為何被槍擊？目前還沒揭露或說明。

至於Lil Tjay案的加害者開槍後已經逃逸，警方目前正展開追捕。Lli Tjay是美國樂壇的後起新秀，他3年前一出道就受到矚目，是備受期待的新生代饒舌歌手，如今年紀輕輕就捲入槍擊案，讓粉絲相當錯愕，推特上因此出現大量為他祈禱、祝福的留言，盼Lil Tjay能否極泰來，「希望他沒事，我們不想失去Tjay」、「拜託不是真的」、「嘻哈圈不能再失去任何人了」。