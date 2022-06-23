中央氣象局今針對11縣市發布高溫警訊，氣象專家吳德榮表示，今各地天氣晴朗炎熱，高溫都在36度左右，明日起至下周二，受太平洋高壓逐漸東退、北抬影響，水氣漸增，下周三起因熱帶擾動外圍水氣接近，東半部將轉為有局部陣雨的天氣型態，西半部午後也有局部陣雨或雷雨。另外，東南方海域有熱帶擾動成颱的機率已調高至50%，不過仍需待觀察。

吳德榮今（23）日於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，根據最新歐洲模擬顯示，未來一周太平洋高壓強西伸，再逐東退北抬，天氣雖略有變化，但幅度不大。今日因太平洋高壓西伸，各地天氣晴朗炎熱，高溫都在36度左右，提醒民眾外出注意防曬、防中暑；午後雲量增多，局部短暫雷陣雨範圍縮小，大部分都在山區，少部分平地受影響，有較大雨勢，仍要注意。今日各地氣溫為北部24至36度，中部22至36度，南部24至36度，東部22至36度。

吳德榮表示，根據最新模擬顯示，明日至下周二（24至28日）太平洋高壓逐漸東退、再北抬，環境水氣漸增，各地天氣仍晴朗炎熱，高溫都落在35、36度左右，下周三（29日）因熱帶擾動外圍水氣接近，東半部有局部陣雨，西半部午後有局部陣雨或雷雨。

吳德榮說，據歐洲最新系集模式顯示，台灣東南方海域有熱帶擾動的機率已調高至50%，雖模擬其發展成颱的機率仍偏低，但有逐漸調高的趨勢，需待觀察。

另外，彭啟明表示，周末開始到下周的太平洋高壓位置改變，要觀察留意的是菲律賓東方海面的擾動較有機會發展，將逐步有些東風波動發展，進而有些低壓擾動，也有逐步發展成有規模低壓的可能性，但這和典型的季風槽，易發展醞釀成颱風的典型機制仍有段距離，走向和太平洋高壓未來的發展位置變動也息息相關，說現在會有颱風生成還有點早。