台灣本土疫情尚未平息，日本YouTuber三原慧悟透露，拍攝團隊中有人確診，剩餘的人緊急快篩確認身體狀況，結果「變態先生」JUN醬以及助理小奈都是陽性。其中小奈確診過後出現喉嚨痛、咳嗽、疲倦與發燒的症狀，因此三原準備常見的台灣感冒小物替其加油打氣，而小奈喝了川貝枇杷膏以後驚為天人，大讚很有效又好喝，以後會想買回去當伴手禮送人。

日本YouTuber三原慧悟近日拍片分享說，現在在台灣每天有很多人確診，而他們的拍攝團體體中也有人確診了，本來想說不是什麼好消息，不打算告訴大家，但後來想想拍片以後，也許可以幫助到跟他們狀況相同的人，尤其他們都是住在台灣的外國人，所以一定有很多不適應的地方。

影片中記錄了三原、JUN醬及小奈的快篩情況，結果除了三原外，其他2人都快篩陽性。JUN醬表示，他沒有什麼特別的症狀，只是覺得喉嚨有些怪怪的；小奈則表示，她的喉嚨會痛，也有出現咳嗽症狀，甚至一度高燒到39度，感到身體很疲倦。

三原準備了防疫物資給小奈，包括斯斯感冒熱飲、川貝枇杷膏、黑糖老薑茶與滴雞精等台灣感冒必備小物。而小奈嘗試了川貝枇杷膏以後，直言日本人應該會蠻喜歡的，而且吃了很有效，她原本喉嚨很不舒服，感覺積了很多痰，但現在感覺喉嚨被枇杷膏包住了，超棒的，她未來會想買回去送人；而感冒熱飲她也蠻喜歡的，唯獨有點害怕雞精的味道。

三原慧悟也分享台日面對確診的差異，日本2月初已迎來Omicron確診高峰，目前單日確診大約是2萬，如果PCR陽性的話，則需要隔離10天；在台灣現在若快篩陽性，透過醫師線上診斷以後即可判定確診。另外，近日在日本戴口罩的規定變得比較寬鬆，但多數人現在都還是會戴口罩。