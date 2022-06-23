臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

台灣美國商會昨日（22）發表《2022台灣白皮書》，呼籲台灣應掌握黃金機遇，提高競爭力。美國商會副會長吳王小珍說，盼政府在安全情況下，逐漸開放邊境，重啟商務活動，這對台灣非常重要，別國走得很快，台灣邊境控管若變成障礙，將失掉投資機會。此事引熱議，不少網友持反對態度，有人更質疑反問：「别人的孩子死不完？」

《中國時報》23日報導指出，美國商會昨天提醒台灣，愈來愈多國際機構下修台灣今年經濟成長率至4％以下；該商會指出，台灣此刻擁有國際社會的關注、支持與善意，正值「黃金機會」，不應自滿於既有成就，必須掌握可貴的轉型時機。

美國商會表示，期待台灣持續鬆綁防疫限制，讓民眾重拾生活常態，在今年第4季啟動邊境開放計畫，台灣可以思考、採行的重要措施，例如取消海外遊客入境限制、恢復免簽待遇、同意旅遊業銷售國外團體行程等，尤其逾80％台灣民眾已完全接種疫苗，追加劑施打率亦達64％，政府若再嚴禁海外旅遊，已與國際趨勢脫節。

此消息引熱議，網友湧入《中時新聞網》留言：「别人的孩子死不完？」「每天都死100多人，啊是覺得這樣的情況還不夠慘，還要死更多人才行嗎？」「最好不要老美説什麼就做什麼，不然顯得蔡政府是美國兒皇帝」、「為什麼要聽別的國家的話？為什麼要參考防疫鬆散的國家？」「吹吧，你看過美國市場開放嗎？有啦，單方向啦！」「很多老人、孩子都走了，政府有看到嗎？」