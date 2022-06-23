台灣證券交易所統計，今天共計有聯發科(2454)等26檔上市股票除息，總計減少市值占發行量加權股價指數約41.96點。

除息股票包括：泰山(1218)、東陽(1319)、永裕(1323)、中和(1439)、國際中橡(2104)、神腦(2450)、聯發科、全新(2455)、光群雷(2461)、敦陽科(2480)、國產(2504)、夏都(2722)、總太(3056)、柏騰(3518)、安馳(3528)、辛耘(3583)、圓展(3669)、永信(3705)、全宇生技-KY(4148)、致伸(4915)、鈞寶(6155)、精誠(6214)、安集(6477)、志強-KY(6768)、勤誠(8210)、志超(8213)等，其中，聯發科發行市值將減少約1167億元，占發行量加權股價指數約37.87點，前述26檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約41.96點。

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聯發科等26檔明除息 指數蒸發近42點
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