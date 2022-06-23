台鋼集團旗下扣件廠春雨(2012)周三召開111年股東常會，會中承認110年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。春雨110年合併營收為118.1億元，年增46.63%，稅後淨利8.74億元，年增232.34%，每股稅後盈餘(EPS)為2.81元，並決議每股配發1.5元現金股利及0.5元股票股利，以周三收盤價25.55元計算，現金殖利率為5.87%。

本次股東會也通過改選董事十一席(含獨立董事三席)。新當選董事包括台灣鋼鐵(股)公司代表人林輝政、王炯棻、顏慶利等3人，百佳圓投資(股)公司代表人陳其泰、翁重鈞、吳怡青、吳美慧等4人，李世和則以自然人身份續任董事。此外，三席獨立董事分別為簡金成、方振名、李金振。股東常會結束後旋即召開本屆首次董事會，原董事長林輝政階段性任務完成，董事推舉原副董事長陳其泰擔任董事長，而副董則由董事翁重鈞接任。

新任董事長陳其泰表示，相當感謝前董事長林輝政任內對春雨的貢獻，帶領春雨營收、獲利屢創新高，未來將會在其建立的基礎上，戮力以赴，帶領春雨進一步邁向「世界級建築扣件大廠」的願景目標。

春雨表示，去年因新冠肺炎疫情獲得穩定控制，經濟活動重啟，因疫情而遞延之消費需求回流，客戶回補庫存，加上疫情期間，歐美實施量化寬鬆政策，大量資金注入市場，各項投資活動遽增，使整體鋼鐵需求量大增，推升全球鋼鐵價格。經濟由冷急速轉熱，也造成全球缺船、缺櫃及塞港，海運混亂現象。因受惠台鋼集團能提供穩定及足夠料源，並提供整體運輸、船務服務，出貨得以維持在一定水準，使得春雨合併營收及獲利均締造歷史新高。

春雨表示，展望未來，在供給方面，短期而言，受到俄、烏戰事影響，國際鋼品供給下降，推升國際鋼市價格上揚，加上高通膨籠罩全球，全球原物料價格持續上漲。長期來看，鋼鐵大國積極推動碳中和，鋼材製造成本勢必上升。因此，在生產成本上升之趨勢下，預期鋼價將持續獲支撐。春雨將善用台鋼集團內資源，聚焦利基產品，擴大產能規模，以降低生產營運成本，提升營運效率，並推動節能減碳，落實循環經濟，期能續創佳績。