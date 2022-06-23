為鼓勵企業推動永續發展，強化ESG 資訊揭露，櫃買中心已建置企業永續發展專區，並配合金融監督管理委員會推動我國減碳所啟動之「上市櫃公司永續發展路徑圖」亦於官網建置相關連結，提供企業及投資人查詢參考。

上櫃公司應於每會計年度終了六個月內，於公開資訊觀測站申報企業ESG相關資訊揭露，該系統及查詢畫面已於2022年5月31日上線，投資人可於公開資訊觀測站\公司治理\企業ESG相關資訊\企業ESG資訊揭露之網頁路徑查詢個別公司或產業彙整資訊查詢。

櫃買中心表示，為鼓勵企業推動永續發展，強化ESG資訊揭露，櫃買中心已建置企業永續發展專區，內容包含永續報告書相關規範、企業案例、永續發展短訊及網路資源等，另配合金融監督管理委員會推動我國減碳所啟動之「上市櫃公司永續發展路徑圖」亦於官網建置相關連結，歡迎企業及投資人查詢參考。

企業ESG資訊揭露申報作業初期揭露項目，包括溫室氣體排放、能源管理、水資源管理、廢棄物管理、人力發展、董事會及投資人溝通等七大議題共29項指標。

此外，有關ESG資訊揭露如何申報相關作業之宣導說明，上櫃公司可於櫃買市場業務宣導網站\企業永續發展專區\企業ESG資訊揭露之網頁路徑查詢。