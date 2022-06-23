旅遊業者鳳凰(5706)22日召開法說，總經理卞傑民預期，隨著疫情朝與病毒共存解封方向邁進，今年可望明顯看到產業復甦曙光，下半年將聚焦積極衝刺國旅、提前部署出境旅遊商機、多角化經營等3大方向，但高團費將疫後初期常態，需半年至1年才會逐步恢復正常。

卞傑民表示，台灣此波疫情迅速朝向與病毒共存方向，目前雖然單日仍有上萬人確診，但超過9成為輕症，與全球同步朝向疫情流感化，有助逐步紓緩疫情衝擊，預期今年以前可望明顯看到產業復甦曙光。

卞傑民指出，希望政府能明確訂定出境旅遊開放時間，讓旅行社能預先進行完整規畫。目前回入境檢疫規定放寬至3+4天，之後可能進一步放寬為0+7天，屆時解封時程將更明朗，市場預期可能在8～9月間開放，但需視確診人數明顯下降後才有機會進一步放寬。

展望下半年，鳳凰聚焦3大策略方向，包括持續衝刺國旅，開發專人專車小團體旅遊及深度部落旅遊、推廣主題旅遊、離島花東地區團體行程、高鐵假期產品等。同時配合國外解封進度因應策略，包括人力整補、因應商務及散客需求優化「機加酒輕鬆GO」訂位機制。

卞傑民指出，由於組團出境旅遊禁令尚未解除，鳳凰先以自由行機加酒產品上架為主，包括歐洲河輪、Bus tour、巴黎、布拉格、英國、北歐等機加酒產品，以及美國國家公園、加拿大極光、土耳其、紐澳地區自由行等產品。

針對國人最愛的日本線，鳳凰除依正常航班路線班次，陸續恢復、增加產品，並已與虎航洽談7～10月的東北新潟及四國岡山、高知包機，華航11月山陰地區鳥取賞楓包機，以因應團體旅遊解禁需求。

對於疫後出境旅遊開放後的團費看法，卞傑明指出，由於2年來受疫情衝擊，機位、飯店等供給量均較疫前減少，未來開放初期高團費會是常態，以日本線為例，團費估上漲3～5成，預估要半年到1年時間，才會逐步恢復正常價位。

郵輪旅遊部分，鳳凰已上架明年1月21日過年春節時期的歌詩達郵輪「翡翠海岸號」航程船票，明年3～8月公主遊輪「盛世公主號」東北亞包船申請則規畫約40航次，其他路線亦積極規畫疫後產品，待適當時機上架銷售。

最後，鳳凰持續多角化經營。卞傑民指出，由物業管理子公司柏悅、以「好食嗑」美食街品牌經營的土城日月光廣場，疫情前每年約挹注營收2千萬元，但去年受疫情影響而小虧，目前招租率約7成，主因第二季疫情升溫影響人流，後續視疫情變化而定。

而鳳凰投資約5億元在小琉球打造休閒飯店，規畫70間客房搭配無邊際泳池等設備，委由天成飯店集團進行整體規畫顧問。卞傑民表示，飯店原訂今年底完工，但目前時程因天候及疫情影響而遞延，預計明年初完工，之後擬委託天成飯店集團經營管理。

至於合資投資設立的「菲尼克斯私人健身空間Fitnexx」，前年底於信義安和站附近開出首間據點，提供租借場地、自由教練預訂場地、駐場教練設計課程等服務，卞傑民表示，目前正考慮拓展新據點，盼逐步提升經濟規模，對此已開始規畫招募人力。