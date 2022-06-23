標普全球警告，將有愈來愈多國家的債信評等恐遭調降命運，這主要是全球利率攀升導致借貸成本增加，讓部分財務吃緊的國家壓力更大。
根據該信評公司發布的報告指出，如果沒有歐洲央行的金援，義大利債務占GDP比重將創2012年來最高。此外烏克蘭、巴西、埃及與匈牙利等新興國家也岌岌可危。
標普全球指出，利率升高將對少數幾個已開發國家與至少6個新興市場的主權債務造成重大的挑戰。
標普全球警告，將有愈來愈多國家的債信評等恐遭調降命運，這主要是全球利率攀升導致借貸成本增加，讓部分財務吃緊的國家壓力更大。
根據該信評公司發布的報告指出，如果沒有歐洲央行的金援，義大利債務占GDP比重將創2012年來最高。此外烏克蘭、巴西、埃及與匈牙利等新興國家也岌岌可危。
標普全球指出，利率升高將對少數幾個已開發國家與至少6個新興市場的主權債務造成重大的挑戰。
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