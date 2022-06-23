美國石油大廠雪佛龍執行長魏爾斯（ Michael Wirth ）在給美國總統拜登的信中，反駁白宮對於石油產業在能源成本方面的批評，聲稱降低燃料價格需要政府「改變做法」。

魏爾斯指出，「政府很大程度批評、或甚至詆毀我們的行業」，他說這些行動無助美國目前面臨的挑戰。不過幾個鐘頭後，拜登在回應記者相關詢問時，聲稱魏爾斯可能過於敏感。

白宮已邀請包括雪佛龍在內等美國7大煉油廠與石油公司在本周集會，共同商討增加能源產出與降低價格的對策。魏爾斯表示他會出席這場會議。