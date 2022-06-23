NBA賽季結束，各隊將於夏天進行各項操作，球員動向令外界好奇，而就在台灣時間今日出現一筆交易案，據「沃神」沃洛納斯基(Adrian Wojnarowski)指出，活塞把防守悍將葛蘭特(Jerami Grant)送到拓荒者，得到2025年首輪受保護選秀籤(來自公鹿)，此外還互換今年選到的次輪籤。

ESPN story on Portland acquiring Detroit F Jerami Grant on the eve of the NBA Draft: https://t.co/jIeX4c4hjz — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 22, 2022

活塞與拓荒者率先開出賽季後第一槍，進行球員交易，活塞將去年相當搶手的悍將葛蘭特送去拓荒者，換來2025年受保護選秀籤(來自公鹿，1-4順位保護)，還用2022年選到的第46順位籤換來對方的36順位籤，另外再獲得2025與2026年的次輪籤。

接著沃洛納斯基補充說拓荒者透過交易特例吸收葛蘭特2100萬美元薪資，活塞能藉著這筆交易清出4300萬美元薪資空間，得以在自由市場尋求補強。或許他們會追求太陽中鋒艾頓(Deandre Ayton)，目前艾頓與太陽續約談判出現分歧，外媒認為他有可能出走。

而拓荒者這邊得到搶手的葛蘭特，搭配陣中主將利拉德(Damian Lillard)、中鋒紐基奇(Jusuf Nurkic)，他們在剛結束賽季送走二當家麥科倫(CJ McCollum)，正好欠缺另一名攻堅戰將，葛蘭特本季為活賽出戰47場，平均貢獻19.2分4.1籃板2.4助攻0.9抄截1阻攻，投籃命中率42.6%、外線35.8%。