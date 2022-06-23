香港立法會主席梁君彥：堅守「一國」根本，為香港市民謀幸福。（央視新聞）

大陸央視新聞23日報導，香港特別行政區立法會主席梁君彥日前在香港接受採訪時表示，「一國」為根，「一國」為本，落實「愛國者治港」原則的香港特區立法會，會和特區行政機關良性互動，為香港市民謀幸福。

梁君彥指出，立法會作為香港特區立法機關，在特區治理體系中地位重要、職責重大。然而，過去一段時間，特別是2019年香港發生「修例風波」，「反中亂港」勢力通過立法會議事平台等，阻撓特區政府依法施政。

梁君彥說，以前反對派「拉布」（藉由冗長辯論阻撓議事），把你拉到什麼都做不了。反對派就是用所有不同的方法拖「一國兩制」的後腿。

大陸中央審時度勢，果斷採取了制定《香港國安法》和修改完善香港選舉制度等一系列標本兼治的舉措，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，推動香港發展重回正軌。新選舉制度下選出的新一屆立法會議員堅守愛國愛港立場，秉持為民眾謀福祉的信念，依法履職，以工作實效樹新風、展新貌。

梁君彥稱，大陸中央出手，現在立法會又恢復正常。通過很多對民生和經濟有利的立法。新的立法會議員由70人增加到90人（有一席非建制派），都是有能力代表不同的界別也代表不同的專業，都是愛國者。就是為香港市民做事，就不是扯特區政府的後腿，也不是為外國的勢力做事。相信下一屆（特區）政府和立法會也有好的、良性的互動，幫香港市民謀幸福。

2020至2021年度，立法會有效處理了積壓多時的大量議程，破紀錄地通過46項法案。而過去幾屆，每個立法年度平均通過只有大約20項。

展望未來，梁君彥說，房屋、青年向上流動、養老、醫療等都是香港需要解決的問題，特區立法會有能力、有信心，為香港市民服務。

梁君彥強調，一定要記住「一國」為根，「一國」為本，「愛國者治港」，立法會議員就一定要對這兩方面，堅定不移去落實、履行他們的職能。「一國兩制」就是一個前所未有的構思，也是一個很偉大、跨時代的構思，所以一定對香港有利，一定對中國有利，一定要堅持下去，去支持這個「一國兩制」良好地、完美地在香港生根。