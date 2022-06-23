經濟部預告將修正再生能源發展條例部分條文，新增新建建築物及既有建築物翻修改建，應設置太陽光電發電設備。中保科(9917)董事長林建涵說，旗下星生方案近年就已經開始幫新建築打造能源儲能管理系統，今年更全力發展智慧建築儲能系統商機。

此外，太陽能廠案場過去每年約5~8間左右上下，但隨著ESG減碳意識高漲，太陽能新廠紛紛成立，市場案場量大爆發，觀察市場需求量成長3成以上，不少外商能源公司要裝設太陽能設備，都要求必須同步導入大型場域周界管理解決方案。

中保科技表示，未來無論是建築大樓或是工廠要建設太陽能廠，都要面臨周界管理問題，尤其一些銅價、原物料高漲，電纜偷竊案件頻傳，因此也帶動這些能源大型案場周界安全解決方案。

林建涵表示，中保科技具備一條龍整合平台的能力，可以協助客戶從養地，到建築屋頂綠能的規畫，從影像圍籬系統、高倍速球機攝影機、NVR(網路監控系統)、車牌辨識系統等，在建築物應設置太陽光電發電設備的政策下，搶攻綠能商機。