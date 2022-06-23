台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲18日拋興建「金廈大橋」主張，引發政壇熱議。國民黨前副發言人楊植斗指出，該政見藍綠其實都提出過，但柯這次舊事重提卻讓綠營集體炸鍋，在這議題中彷彿只有民進黨和民眾黨的角色，反觀國民黨如得失語症，痛失過去最擅長的兩岸議題的話語權，國民黨這種曖昧的路線不生信仰、沒有理念，一個黨的消亡也是「指日可待」。

楊植斗昨日（22）在臉書發文表示，金廈大橋這項政見，曾經不分藍綠地都提出過，對金門人而言也是支持大過反對的政策，而柯文哲舊事重提，卻讓民進黨集體炸鍋，把一項符合金門人需要的美意，極盡抹黑、抹紅。

楊植斗強調，可惜的是在這項議題中，彷彿只有民進黨和民眾黨的角色。民進黨一如既往用「時空背景不同之術」，否定自己過去也曾提出金廈大橋，繼續揮舞著抗中保台的大旗，把柯文哲打成吳三桂；民眾黨則無懼的往前一步，務實照顧著兩岸人民的需要，在「和陸」的路線上大有斬獲；而兩軍對壘，唯一被邊緣化的，就是近期提出「親美反共」的國民黨。

對此，楊植斗坦言，國民黨在金廈大橋這題似乎得了失語症，在過去擅長的兩岸議題上，掌握最多話語權的人，竟然是民眾黨的柯文哲。縱然民眾黨的兩岸路線尚未成熟，但國民黨的主張正被蠶食鯨吞。楊直言，如果國民黨無法比民進黨更親美，無法比民眾黨更友陸，曖昧的路線不生信仰、沒有理念，「一個黨的消亡，也是指日可待」。