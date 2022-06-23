前台北市內湖警分局偵查佐胡仕豪去年向涉毒品案的林姓男子謊稱可不用觀察勒戒，收下對方20萬「處理費」，一審判刑3年6月，台灣高等法院考量他繳回犯罪所得，因負擔高額房貸始誤觸法網，22日依《貪汙治罪條例》公務員利用職務上之機會詐取財物罪輕判2年，緩刑5年，卻疑未宣告褫奪公權，而引發議論。法界認為，依《貪汙治罪條例》規定「犯該條例之罪，宣告有期徒刑以上之刑者，並宣告褫奪公權」，高院卻漏未宣告，判決違背法令，台灣高檢署可能據此提上訴，最高法院亦可能撤銷原判決，發回更審。

對此，台灣高檢署23日表示，收受判決後會審慎依法處理。

事實上，公務員涉犯《貪汙治罪條例》之罪，卻未宣告褫奪公權，最高法院過去曾有撤銷原判決，發回更審的前例。例如，前交通部公路總局第五區養護工程處水上工務段劉姓養路士，被台南高分院依《貪汙治罪條例》侵占非公用財物罪判處徒刑1年，緩刑3年，但未宣告褫奪公權，案經上訴，依據最高法院106年度台上字第 3593 號刑事判決，認定台南高分院原判決疏未宣告褫奪公權，以判決違背法令，撤銷判決，發回更審。

30歲胡員2019年知悉林男涉嫌違反毒品危害防制條例罪嫌遭移送，並與其互加通訊軟體聯繫，去年林男收到觀察勒戒裁定，詢問胡員是否可改罰錢，不要觀察勒戒。胡佯稱可以處理，但上面要有好處才會幫忙，去年2月林在新北市三峽交付現金20萬元給胡，胡為取信林佯稱「事情辦好了、給上頭5萬、請吃飯4萬」，林告知剩餘款項歸還9萬元即可。胡只轉帳1萬5000元至林帳戶，新北地檢署去年3月對林男通緝，林男遭警逮捕並執行觀察勒戒，林始知受騙。

士林地院《貪汙治罪條例》判胡徒刑3年6月，褫奪公權2年，上訴後，台灣高等法院22日考量胡坦承犯行，自動繳回犯罪所得20萬元，與被害人和解，共返還被害人21萬5000元，已逾詐得金額20萬元，改依《貪汙治罪條例》公務員利用職務上之機會詐取財物罪輕判胡員2年徒刑，宣告緩刑5年，須參加法治教育10場次。可上訴。

但由於高院判決主文並沒有宣告褫奪公權， 引發媒體及法界議論，法界認為，依《貪汙治罪條例》第17條規定「犯該條例之罪，宣告有期徒刑以上之刑者，並宣告褫奪公權」，高院若漏未宣告，判決已違背法令，高檢署很可能提起上訴，最高法院也很可能將本案發回更審。