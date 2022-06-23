小編今天（23日）精選5件不可不知的國內外財經大事。貨櫃海運價漲風再起，南美西航線自5月中開始反彈，其中40呎櫃現貨價至6月漲破9,000美元，高運價不輸歐、美主要航線，動作快的陽明攜手萬海、太平船務等三大航商22日宣布聯營出擊，新增遠東往返中南美西航線，將於7月中共同派出十艘3,000～4,250TEU（20呎櫃）船舶搶市。

【1】漲破9,000美元 南美西運價飆 陽明、萬海搶進

據市場情報，南美西航線疫情年一樣面臨塞港、缺艙等問題，每40呎櫃現貨價從去年初的6,000美元走升到年底的高峰12,000美元，今年農曆年後下跌到7,000美元左右，5月中反彈，最近已來到9,000美元以上。南美西航線貨量比歐、美線少，加上多為大型航商經營，競爭者也少，累計至今，萬海已開出五條南美西航線；陽明也有三條南美西航線。

【2】假除息效應發威 融資戶慘爆

台股時值除權息旺季，「假除息」效應發威；證券商表示，台股6月大跌，因除息前六個營業日融資戶將採「假除息」結算，融資維持率不足130％將會面臨「未除息先追繳」的命運，提醒融資戶在除息前要量力而為。

【3】台股暴跌 10檔官股逢低敲進

台股三天之內二根長黑棒、一根長紅棒，在低檔坐「雲霄飛車」，代表政策護盤動向的八大官股券商近三日也是忽買忽賣，單日買賣超都在四、五十億元以上；據統計，官股券商22日買超52.79億元，主要鎖定跌深的半導體股、面板股及ABF載板股等。

【4】台電今年暴虧500億 電價恐漲8%

經濟部即將在27日召開電價審議委員會臨時會，台電累計1～5月虧損將近500億元，希望在這次電價審議時，申請讓調漲電價打開3％天花板限制，平均漲幅8％，或工業漲10％以上皆在考量之內。高層人士說，全球都在調漲電價，但審議委員要求電價調漲方案必須對抗通膨，避免對內需產業及民生產生衝擊為最大原則。預計這次工業用電大戶，及1,000度以上豪宅用電應是漲定了！

【5】鮑爾：通膨降溫前不會改變升息速度

美國聯準會（Fed）主席鮑爾周三赴國會，就貨幣政策持續兩天發表證詞。鮑爾在證詞中強調，Fed將竭盡所能、並且採取迅速行動去壓低處於40年高點的通膨，通膨降溫前不會改變升息速度。