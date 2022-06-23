看來籃網明星後衛厄文離隊的機率越來越大了！根據《紐約時報》資深記者史坦23日爆料，厄文最近曾在私底下跟「小皇帝」詹姆斯有過接觸，似乎正在討論兩人在洛杉磯重新聯手的可能性，假如厄文進入自由球員市場，包含湖人、尼克、快艇與熱火等隊都是潛在新東家。

不過史坦表示，要說湖人正在追逐厄文有點牽強，因為假如厄文執行跟籃網最後一年合約，湖人根本沒有足夠薪資條件跟籃網談判，如果厄文選擇跳脫合約的話，湖人最多只能提供厄文639萬美元迷你中產合約，等同他的下季薪水一口氣少了快3000萬美元。

只是《ESPN》權威記者沃納洛斯基隨即補充，儘管大部分球員不太可能放棄那麼多錢，可是厄文上季在籃網放棄大約1700萬美元，因為他不僅因為拒絕接種疫苗缺席例行賽，更失去跟Nike之間合約，或許會讓厄文跟籃網找到一個讓步點達成協議。

厄文過去曾在騎士跟詹姆斯攜手拿下2016年總冠軍，如今兩人有機會在湖人重新聯手，或許可以讓上季飽受批評與責難的厄文，再次找到在場上拚戰的真正熱情，況且他跟詹皇重新聯手的話題性十足，以厄文的個性來說，大幅降薪加盟湖人並非不可能。