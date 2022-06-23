大S（徐熙媛）今年3月閃電宣布再婚嫁給20年前的韓國男友具俊曄，昨(22日)具俊曄上劉在錫的節目播出，首度吐露和大S過去交往分手始末，更曬出兩人婚後首張結婚照片，閃瞎眾人。而和兩人友好的化妝師稍早也分享參加大S婚禮的照片，可見大S瘦了一圈，穿著平肩露背禮服，亮出美背和刺青，好友「黑人」陳建州跟「范范」范瑋琪也有參與。

具俊曄回韓國後隨即上了劉在錫和曹世鎬的tvN節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，昨該集播出，具俊曄在節目中首度正面澄清外界對他婚姻的不實傳聞，強調自己的母親很喜歡大S，沒有婆媳不和的問題，而大S的媽媽也早就接受他，還將他視為兒子看待。

具俊曄激動抱著大S。（圖／翻攝自happyyali IG）

具俊曄升格為人夫後，一舉一動都充滿甜蜜喜悅，更直言：「我是世界上最幸福的人」，很珍惜現在的幸福，但因為被編造的傳聞太多，才會決定上《劉QUIZ》親自闢謠。身為家中獨子的他坦言有結婚壓力，到了52歲還無法結婚，都是因為20年前跟大S交往的回憶太過美好，認為是徐熙媛立下了標準線，「如果沒有遇到到這樣程度好的女人，我就沒辦法結婚」。

具俊曄最近上節目分享多張和大S合影。（圖／取自韓網）

大S當年在節目中因分手一事落淚，具俊曄坦言當時他看了也極度不捨，分手當晚兩人抱著痛哭整晚，他不斷道歉，大S卻回討厭他說「I'm sorry」，因為女方的體諒和善良，才讓他對這段感情懷著不捨的心情，如今能夠化解遺憾，和真命天女共組家庭，具俊曄更喊話說未來會給大S滿滿的愛，「會開心著想像兩人一起變老」。

大S宣布梅開二度後，雖然挑明不會再生孩子，也不會舉行婚禮，但私下有邀親友舉行私人婚宴，邀來一票親友見證兩人幸福，陳建州和范瑋琪也出現在照片中，而大S大秀美背，另外一張照片可見具俊曄神情激動低頭擁抱大S，兩人紋了婚戒的手也牽在一起，可見兩人相隔20年再重逢圓夢的激動之情。