大陸《環球時報》報導，「在這裡，合作不會被附加任何條件，且都是互利的！」金磚國家領導人第十四次會晤將於23日舉行。阿根廷駐中國大使牛望道接受專訪表示，金磚國家合作機制對構建更加平衡的世界秩序，有著深刻意義，繼加入「一帶一路」倡議後，阿根廷也希望盡快成為金磚國家大家庭中的一員，並期待各方能就金磚擴員問題達成較為正式方案。他表示，如果阿根廷能加入金磚，也將十分有利於中國和拉美地區關係的進一步發展。

金磚國家合作機制於2009年由中國、俄羅斯、巴西和印度創建。2011年南非加入後，該機制一直未繼續納入新成員。今年初，阿根廷總統費爾南德斯宣布，阿根廷希望加入該組織。

據牛望道指出，費爾南德斯也將受邀參加6月即將在北京舉行的全球發展高層對話會。「阿根廷對能夠受到邀請感到非常高興，」他說，阿根廷非常重視金磚合作機制。

「金磚國家合作機制對建立一個新的、更加多極化和平衡的世界有著重大意義，」牛望道認為，「我們之所以對加入金磚充滿興趣，是因為這是一個完全由新興經濟體組成的合作機制。在這裡，合作不會被強行加上任何附加條件，而且所有合作都是互利的。」

「我注意到，有分析認為，現在金磚五國的經濟影響力甚至已經有超過七國集團的趨勢。若這一機制能夠進一步擴容，其影響力和在國際秩序中的地位一定會進一步上升。」牛望道表示，持有上述觀點的不僅是阿根廷，「事實上，幾乎所有拉美國家都在尋求和金磚國家發展強勁的合作，因為拉美相信一個多極的、和諧的、更平衡的世界」。

在中美博弈日益激烈的大背景下，阿根廷與中國、俄羅斯等國的頻繁互動是否會讓其面臨外交壓力？牛望道表示，阿根廷堅持獨立的外交政策，多年來，該國不僅和中國保持全面戰略夥伴關係，和其他金磚國家也都保持著密切合作。

「事實上，在新冠肺炎疫情期間，正是金磚國家給予阿根廷非常關鍵的幫助。」他說，「在阿根廷難以獲得新冠疫苗的艱難時刻，是中國和俄羅斯向我們伸出援手。」這名阿根廷外交官指出，不希望任何方面對拉美和其他國家的合作附加條件，阿根廷也反對對任何國家實施單邊經濟或技術制裁。

資料顯示，今年2月，阿根廷成為北京共建「一帶一路」倡議的最新成員。迄今，拉美和加勒比地區已有21個國家參加「一帶一路」。

牛望道表示，作為拉美和加勒比國家共同體的輪值主席國，阿根廷認為，拉共體和金磚國家有相當大的對接合作潛力。「絕大多數拉美國家對同亞洲尤其是中國發展關係抱有非常高的興趣，因為雙方有很強的經濟互補性，尤其是在基礎設施領域。」他介紹說：「所以我們可以看到，很多拉美國家都加入了『一帶一路』倡議。」