南韓元祖偶像「酷龍」成員具俊曄，今年3月份特地飛來台灣與大S（徐熙媛）相聚並登記結婚後，兩人僅待相處了短短2個月，具俊曄便回到韓國完成後續的工作。其中，他近日在劉在錫與曹世鎬所主持的綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》裡，除了首次公開與大S的甜蜜婚紗照外，也公開了小S（徐熙娣）預先錄製給劉在錫的影片，昨晚她也在社群媒體上公開了節目片段，逗趣的內容令網友們全笑歪。

在《劉QUIZ ON THE BLOCK》節目一開頭，具俊曄就先澄清外界對於「當時母親反對他和熙媛交往」的傳言，並透露自己結婚後，最開心的就是媽媽，還強調媽媽其實早在20年前就對大S相當滿意。具俊曄也強調徐媽媽也非常疼愛他，把他當兒子一樣對待，讓他忍不住甜喊「結婚真的太棒了」。而大S先前結婚時曾表示不會再辦婚宴，但節目中具俊曄還是公開了兩人私下所拍攝的婚紗照，甜蜜之情溢於言表。

具俊曄在節目中公開與大S的合照與婚紗照。（圖／tvN）

另外，在節目中具俊曄還拿出小S事先錄製好的影片，播給主持人們看，小S也不改搞笑又幽默的方式大膽向劉在錫示愛，表示「你好，我是具的小姨子，我只想告訴你，我超愛你的，你的節目太完美了，你真的好迷人，我好愛你」令劉在錫忍不住笑了出來，直呼「她太有趣了，果然是同產業的人」，現場氣氛相當歡樂。

節目播出當晚，小S也立即將她露出的片段分享在社群媒體上，表示「我今晚無法睡了，劉在錫看到我了，他還笑了！好開心。感覺離孫錫久又更近了！姐夫，you are the best （也謝謝曹世鎬）」，再度逗得網友哈哈大笑，直呼「韓國男星們的胸肌跟腹肌注意，小S來了」。