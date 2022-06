南韓元祖偶像「酷龍」成員具俊曄,今年3月份特地飛來台灣與大S(徐熙媛)相聚並登記結婚後,兩人僅待相處了短短2個月,具俊曄便回到韓國完成後續的工作。其中,他近日在劉在錫與曹世鎬所主持的綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》裡,除了首次公開與大S的甜蜜婚紗照外,也公開了小S(徐熙娣)預先錄製給劉在錫的影片,昨晚她也在社群媒體上公開了節目片段,逗趣的內容令網友們全笑歪。

在《劉QUIZ ON THE BLOCK》節目一開頭,具俊曄就先澄清外界對於「當時母親反對他和熙媛交往」的傳言,並透露自己結婚後,最開心的就是媽媽,還強調媽媽其實早在20年前就對大S相當滿意。具俊曄也強調徐媽媽也非常疼愛他,把他當兒子一樣對待,讓他忍不住甜喊「結婚真的太棒了」。而大S先前結婚時曾表示不會再辦婚宴,但節目中具俊曄還是公開了兩人私下所拍攝的婚紗照,甜蜜之情溢於言表。

具俊曄在節目中公開與大S的合照與婚紗照。(圖/tvN)

另外,在節目中具俊曄還拿出小S事先錄製好的影片,播給主持人們看,小S也不改搞笑又幽默的方式大膽向劉在錫示愛,表示「你好,我是具的小姨子,我只想告訴你,我超愛你的,你的節目太完美了,你真的好迷人,我好愛你」令劉在錫忍不住笑了出來,直呼「她太有趣了,果然是同產業的人」,現場氣氛相當歡樂。

節目播出當晚,小S也立即將她露出的片段分享在社群媒體上,表示「我今晚無法睡了,劉在錫看到我了,他還笑了!好開心。感覺離孫錫久又更近了!姐夫,you are the best (也謝謝曹世鎬)」,再度逗得網友哈哈大笑,直呼「韓國男星們的胸肌跟腹肌注意,小S來了」。