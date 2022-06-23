現在全球各國都彌漫著嚴重的通膨問題，美國5月整體消費者物價指數（CPI）比去同期勁升8.6%，一舉衝上40年來新高，財信傳媒董事長謝金河以「都是油價惹的禍！」為題在臉書發文指出，回顧過去五次CPI的拉升都和油價大漲有關，美國總統拜登及美國聯準會（Fed）主席鮑爾要面對通膨問題，一定要從油價下手。

謝金河指出，拜登總統親自召開記者會，表示為了對抗通貨膨脹，考慮徵收汽油稅，而他認為，眼前要讓通膨降溫，油價是最核心指標，也牽動未來世界經濟的變化。他檢視過去半世紀以來通膨的路徑，歷年來，每一次CPI的走高，都和戰爭牽動的油價大漲有關，像是1974年12月美國的CPI拉升至12.3%，起因於埃及，敍利亞攻擊西奈半島及戈蘭高地，爆發了贖罪日戰爭，阿拉伯聯盟對支持以色列的英美盟國展開石油禁運，油價從不到3美元漲到12美元以上。

到了1980年，伊朗的伊斯蘭革命，引發兩伊戰爭，油價從179年的每桶15美元大漲到1981年的39美元，美國的CPI拉升至14.8%，謝金河強調，那時候雷根總統上任立即面臨高通膨挑戰，為了抗通膨，當時FED主席Paul Vocker把聯邦利率拉升到20%，1981年美國經濟出現3%的負成長。

時序來到1990年，這是第三次能源危機，伊拉克占領科威特，油價又從21漲到46美元，這個時候美國的CPI又衝到6.1%；再來是次貸危機的2008年，油價大漲到147美元，美國的CPI又來到5.6%；而這次俄羅斯入侵烏克蘭，油價又大漲到130美元以上。

謝金河文末強調，這五次CPI的拉升都和油價大漲有關，拜登及鮑爾要面對通膨問題，一定要從油價下手。