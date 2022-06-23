南美館本周六登場的「亞洲的地獄與幽魂展」，因先前曝光殭屍照爆紅，引來4.8萬名網友留言，期待開展到來，但近日館方臉書卻遭特定信仰民眾留言「怪力亂神」要求停辦，昨天還有宗教團體到館外抗議，館方也接到不少要求停辦電話，但相關留言除遭大批網友反擊「人比鬼還可怕」，館方強調，歡迎大家看展，展覽不是外界想的那樣。

南美館本月中旬曝光一張殭屍照爆紅，但最近也因殭屍照引發熱烈討論，不少特定宗教團體反彈，在臉書發動攻勢，鼓吹民眾打電話、留言抵制，有網友附和「為什麼在這時候辦這些怪力亂神的節目，還不夠亂嗎？妖魔治國生妖孽」、「疫情，通膨，人民陷在風暴中，請多辦療癒人心的藝文活動，不要辦妖魔鬼怪的展覽活動」、「怎麼會展這樣的東西！你們真的是亂七八糟！不夠亂嗎！」

南美館表示，最近每天其實都會接獲類似批評、要求停辦電話，但館方都會耐心說明展覽的本意，只有少數非常激進的民眾，昨天還有一群人到館外抗議。

館方強調，展覽不是只訴諸恐怖，歡迎民眾來欣賞展覽後討論，「展覽不是外界想的那樣」！

南美館指出，法國凱布朗利博物館（musée du quai Branly - Jacques Chirac Paris）於2018年推出之「亞洲的地獄與幽魂」特展，用深入淺出方式，介紹數個世紀以來亞洲對於未知世界的恐懼與想像，展覽巡迴到台灣，也加入了台灣元素，值得一看。

據了解，南美館此次辦這場展覽，在整體經費預算不足前提下，因館方在臉書宣傳一張殭屍照片，意外使得該展爆紅。