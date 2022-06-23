夏天電費高，不少民眾努力想省電。一名網友透露，家裡住透天，但白天根本沒人在家，因此不會開冷氣，除了冰箱以外應沒有其他電器運轉，怎料每期帳單都要3000元左右，讓他很納悶。對此，不少內行網友指出，若確定電錶沒壞、也不是被偷電的話，那恐是電熱水器惹禍，台電建議可以把握3招來省電。

一名網友日前在臉書社團《靠北建商2.0》中分享，他家是四層樓的透天，平常家裡白天都沒有人，因此也不會開冷氣，除了冰箱之外，沒有其他需要持續運作的電器，但最近幾期的電費帳單卻都高達3000元，請台電來檢查電錶也都沒發現異常，只好求助大家，到底還有什麼其他因素會導致家裡電費這麼貴？

貼文引起網友討論，不少人建議原PO注意是否有被偷電。「是不是被偷電」、「你把總電源全部關掉看隔壁有沒有停電就知道了」、「電器通通關掉後看看電錶是否一樣在跑」、「有看過寄生上流嗎？確認一下吧」、「比我開店24小時的冷氣還貴，建議要查一下」、「說不定是被偷電了呢！」

另有網友說，如果不是電錶出問題，也不是被偷電，那也許是偷電怪獸「電熱水器」惹禍。「電熱水器不斷的運轉，還有加壓馬達」、「儲熱式電熱水器，沒設定時器，都是24小時運作」、「儲熱式電熱水器真的是吃電怪獸」、「電熱水器是偷電高手」、「應該是電熱水器的緣故，我們分電錶後也是3千多」。

而台電先前也教過3個防電熱水器吃電的妙招，分別是加裝定時器，在洗澡的時候才加熱水；並以淋浴來代替泡澡，減少熱水的使用量；最後則是依照家中人數與熱水的用量來選擇適當的電熱水器容量。