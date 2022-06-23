持續追蹤總統蔡英文「論文門」醜聞的旅美學者林環牆，昨（22）日在臉書公布重磅捷報 ，指出LSE（倫敦政經學院）近日遭英國行政法庭打臉，認定LSE提供不實資料給台灣法務部，並要求LSE在28天內重新回覆記者理查森過去的請求。

林環牆表示，LSE最高權力機構過去在答覆ICO（英國資訊特任官辦公室）的調查徵詢時，否認持有蔡英文的所謂「博士口試委員名單」及「口試報告」，意外洩露LSE法務主管海恩先生過去遭質疑以不實文件隔海串供，而英國一審行政法庭於今年6月20日剛出爐的判決書中，認證所謂的「海恩串供事件」！

林環牆指出，在英國一審行政法庭法官麥肯納的調查下，他發現LSE持有「學生蔡英文」的相關檔案多達278頁，其中一封信內容自稱是蔡英文的口試委員之一，但沒有提及其他口試委員，也未獲得倫敦大學官方通知的證實；海恩先生於2020年12月16日電郵所提供的訊息可能不準確；及理查森曾提交海恩先生2020年12月16日電郵給英國ICO，但英國ICO並未就此徵詢LSE，顯然仍無法確認這份電郵的來源處。

林環牆說，以上三點調查顯示，LSE法務主管海恩先生無中生有，違法提報兩名LSE教師（Mr. Michael Elliott、Professor Leonard Leigh）冒充蔡英文所虛構的博士口試委員。

此外，林環牆曝光麥肯納法官根據調查後做出的2項判決，第1是行政法庭發現英國ICO去年11月26日所發出的裁決通知（IC-109451-SIM2）是錯誤的；第2則是LSE必須在28天內重新回覆理查森的揭露「博士口試委員」及「口試報告」的請求。