楊繡惠先前無預警認愛男星白雲，消息震撼各界，沒想到隔天一早便開直播宣布火速分手，表示做回朋友比較好，如今爆出白雲只是幌子，楊繡惠真正傾心的對象是男團「台一線」成員阿文，讓她直忙開直播澄清緋聞，卻意外爆料白雲近來賣房賺進一筆收入，對此，白雲表示因為繳不起貸款只好賣掉。

楊繡惠遭週刊爆出新歡是「台一線」團員阿文，由於阿文入行多年但知名度不高，在演藝圈一直難熬出頭，讓看在眼裡的楊繡惠相當心疼，常常在工作上幫忙牽線，加上錄影時不避諱走在一起，甚至在臉書互相留言「520」，才因此爆出緋聞，至於原本公開認愛的白雲只是幌子，會與白雲放閃其實是想讓阿文吃味，對此，楊繡惠澄清只把阿文當弟弟看待，更開直播駁斥謠言，透露對方早有家庭，無奈表示「人家鬧家庭革命怎麼辦？」過程中也意外爆料白雲近來賣掉房子，賺進一筆收入。

楊繡惠無預警認愛男星白雲，沒想到隔天便開直播宣布火速分手，表示做回朋友比較好。（楊繡惠臉書）

根據《自由時報》報導，白雲坦承近來賣房一事，不過房子是買在外縣市，每月得繳貸款10幾萬，繳了10幾個月之後，因為疫情肆虐導致無力負擔，才忍痛將房子賣掉，不過賣房所得除了還債之外，剩下的就是存著當兩個小孩的教育基金和生活費，至於房子賣了多少錢，他則是低調不願多談，除了擔憂「債主會上門」外，另一方面則是盼外界勿反推房價。