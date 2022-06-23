AN/TPY-5(V)1新型多任務空中監視雷達

美國政府已公開承認，AN/TPY-5(V)1新型多任務空中監視雷達如國防承包商諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）所說的，是款數位技術先驅。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）22日報導，如今這款監視雷達已可供美國軍方和國際夥伴使用。這款S波段系統結合了精密的電子保護與高機動性，以確保能在當今瞬息萬變的戰場上生存。這款新雷達系統能偵測5代戰機、高超音速武器，無人系統和彈道飛彈。

而AN/TPY-5(V)1的設計，正是針對現在全球戰場，執行遠征軍事任務而設計，得以在短短幾分鐘內，便自行部署，就位並轉移陣地。同樣的，先進數位主動電子掃描陣列（AESA）設計結合指揮與管制都整合在AN/TPY-5(V)1 S-波段雷達上，以提供作戰人員保護和狀況覺知力。

近幾年來，如隱形戰機和高超音速武器等下一代軍事威脅迅速出現在世界各地。至今中俄已在研製高超音速飛彈上獲得重大進展，相對的，美國雖致力發展但仍落後這兩個主要對手。

AN/TPY-5(V)1隨著每次測試，不斷提升並驗證先進技術，而創新軟體結構則能迅速調整，在幾小時，甚至幾分鐘內更新，以因應層出不窮的新威脅，和典型地面雷達得耗上好幾星期，或長達好幾個月截然不同。

此外，它從數百，甚至數千計英里外偵測來襲的威脅，迅速估算速度和方向，並獲取能採取行動的數據。由於這套系統對敵方感測器來說較難偵測，在戰區運作時將享有優勢。