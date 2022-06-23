女星謝忻2019年捲入不倫風波重創形象，演藝事業一度停擺，事隔3年才全面復出，重獲粉絲支持，今年40歲的她，感情世界備受關注，尤其她與男星王少偉交情甚篤，單身的兩人經常被湊對，沒想到昨天深夜(6/22)，謝忻突然曬出與王少偉的同框照，提及「男友」私下的一些事情，引發眾人誤會，掀起熱議。

謝忻昨天深夜在臉書發文，罕見提到了真實感情世界，「男友是個平凡的上班族，但因為在公司管理多個部門，有時會跟我分享wearing different hats的難題，這也讓我反思了角色扮演的意義」。

謝忻po文放上與王少偉的同框照，被誤會文中說的「男友」就是王少偉。(翻攝自謝忻臉書)

她表示聽了這番話很有感，因為她在生活中也扮演著多重角色，自己不敢說這方面做得很成功，但至少應該及格，「例如讓植栽綠意盎然的園丁，緊盯小朋友功課的阿姨，把四隻貓照顧得肥美多汁的貓奴，又或是曾經那日晒雨淋無畏無懼的外景人」。

謝忻吐露，自己不害怕每種角色，也很喜歡嘗試不同的挑戰，透露這個星期五即將啟程前往綠島，開始打工人生，是她首度嘗試打工換宿，「不知道能不能做得好，但我知道一定會盡力，並且享受過程」。

她發文的同時，還附上一張與王少偉約喝咖啡的同框照，透露行前找他出來聚聚，被男方誇獎現在的她比以前更成熟自信，讓謝忻大感意外：「你會誇奬我？你吃錯藥了嗎？」，但還是很開心，於是她將自己頭上那頂王少偉很喜歡的棒球帽送給了他，並自我喊話：「不論什麼角色，把自己活成該有的樣子，永遠是人生的功課，我想應該是這樣吧」。

沒想到提了男友又附上跟王少偉的同框照，引發網友熱議，甚至有人誤會她文內說的「男友」，指的就是王少偉，謝忻趕緊在留言處澄清：「大家是不是誤會什麼啊！我是去綠島前想說跟老友碰面，聊心事，於是就拍了這張照片。而這張照片我自己蠻美的，剛好就拿來當成文章的照片」。