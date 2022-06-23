能源股湧現賣壓，以及投資人評估聯準會主席鮑爾重申央行將致力於降低通膨的發言，周三美股主要指數在震盪後以微跌作收。

美股開盤下跌，鮑爾在參議院委員會發表證詞後，主要指數一度反彈收復失地，惟在多空兩股勢力激烈交戰下，這股升勢虎頭蛇尾，未能持續到終場。

鮑爾表示，聯準會將「堅定致力於降低處於40年高點的通膨」，而央行決策官員無意、也不認為有必要在此過程中引發經濟衰退。但他也坦承這場對抗通膨的戰爭，可能使利率升至足以導致經濟衰退的水平。

★主要指數

道瓊工業指數下跌47.12點或0.15%，收在30,483.13點。

那斯達克指數跌16.22點或0.15%，收在11,053.08點。

標普500指數跌4.9點或0.13%，為3,759.89點。

費城半導體指數下跌29.67點或1.12%，收2,619.71點。

★消息

聯準會主席鮑爾在參議院銀行委員會發表證詞時表示，利率升高是痛苦的，卻是聯準會緩解通膨的手段。央行「有決心」控制已飆升至40年高點的通膨。我們理解高通膨帶來的困難，我們將堅定致力於讓通膨回落，我們將「迅速採取行動」。他並表示，聯準會將堅持到底，直到看到「令人信服的證據證明通膨正在下降」，但他也表示，在經濟不衰退的情況下實現軟著陸，已經變得更具挑戰許多。

市場擔心聯準會對抗通膨可能導致美國經濟陷入衰退，周三美元與美國債息同步走跌。尾盤美國10年期指標公債殖利率從周二的3.305%下滑至3.156%。

美國總統拜登呼籲國會通過停徵聯邦汽油稅3個月的措施，以抑制創下創新高的油價。

周三紐約期油收跌3.33美元或3.16%，為每桶106.19美元，盤中一度崩跌7.3%，觸及5月11日以來新低價101.53美元。倫敦布蘭特期油收跌2.91美元或2.54%，為每桶111.74美元，盤中最低跌至107.03美元，創下5月19日以來新低。

據彭博報導，截至本周二，標普500指數今年來以下挫21%，料將創1970年尼克森（Richard Nixon）擔任美國總統以來表現最差的上半年行情。標普500指數上周收跌5.8%，創下自2020年3月新冠疫情爆發以來的最大單周跌幅。

美國各交易所成交量總計為約為122億股，低於過去20個日均量 125億股。