日前YouTuber奎丁踢爆有詐騙投資項目找網紅業配，許多網紅業配後，利用影響力讓粉絲加入投資，除了拿業配的錢還可以從粉絲投資中抽成，不久前項目方跑路，資金全領不出來，許多人和奎丁反應自己的錢被騙了，奎丁砲轟接下業配的網紅更加可惡，「沒有你們的推廣，會有這麼多人知道這個項目嗎？」，曾推廣該項目的YouTuber紳士痞子在昨（22）日發布道歉聲明。

成員小紅表示是在今年3月15日和Tset方做接洽，4月6日才確定合作，期間小紅曾向對方提出許多問題，對方回答還算順暢，所以讓他感覺滿合理的，加上做影片之前已經有一些YouTuber拍攝宣傳，對方不斷釋出會與大牌藝人合作、連絡媒體等，讓小紅不疑有他，而且影片發布前他投入2萬U進去測試，遇到系統問題廠商有幫助解決，於是4月22日就決定將影片上架。

影片上架後有粉絲陸續進交流群，小紅強調自己在影片中都會提到投資的風險性，並不是100%會賺，在與粉絲的交流群中他都設定成：「想要投資切記做好歸零的準備，如果是真的想玩麻煩用閒錢之類的風險提示」，成員提到廠商不斷釋出訊息讓他們安心「反正他們讓我們的認知上就是，他們一直有在做事。他們甚至還有在台北101對面租了一間辦公室。」

「紳士痞子 x JNIF」提到是6月15日才發現這個項目方跑路，所有人的錢包都是被歸零的狀態，小紅說他自己也有投資，當下有看到群組內的情況，第一時間就把影片下架，是為了避免有人看到在不知情的情況下把錢投進去，當天有投資客去問客服，當時客服對外回答是被駭客攻擊，如果想要拿回本金，必須投入本金的50%進去項目，項目方確認之後就會退回50%的錢，這讓小紅覺得「是最後一波的收割」。

小紅坦言是第一次遇到這樣的情況，並不是故意要逃避，當下也感到很不知所措，也強調自己沒有拉其他網紅一起業配，以後的業配也會更仔細的審查，團員們鞠躬向觀眾再次道歉，留言的風向持兩派討論，一派表示會繼續支持，一派則持續砲轟。