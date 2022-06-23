全民防疫已經成為習慣，不少家庭更開始添購搭載紫外線（UV-C）的殺菌燈，而說到近年最夯的紫外線殺菌燈，相信飛利浦的昕諾飛可是不少消費者的選擇，像「飛利浦UV-C 空氣消毒機」就主打能在80立方公尺的空間、1小時滅活90%的細菌病毒，最大風速覆蓋率達550±10%m3 /h，訴求有效清淨99.9%空氣中懸浮的病毒，其內嵌了4支UVC紫外線燈管，以迅速破壞空氣中微生物的DNA，而且採領先的炭棉布技術阻擋，輻射值RG0，因此消毒期間不影響周圍的人或動物的活動，使用起來更安心、安全，還能依使用場地大小，設定消毒時間及風速，配上移動滾輪，也無須添購濾材，實現全家消毒也更方便。

飛利浦UV-C感應語音殺菌燈，原價3990元，現享3390元優惠價。（昕諾飛提供）

飛利浦UV-C感應語音殺菌燈，除了具備語音提醒使用者避免暴露在紫外線下，更有長按3秒才能啟動的安全開關。（昕諾飛提供）

另外還有小型的「飛利浦UV-C感應語音殺菌燈」，就能外出返家後將外出時所穿戴的衣物飾品，置於一處密閉空間後，依照空間大小設定時間來進行消毒殺菌，一次消滅無法使用酒精消毒的物品，同時消毒空間中的空氣，更內建了前30秒自動偵測房間生物動靜，確認無動靜後方才啟動殺菌，同時還會提醒使用者離開使用空間，以避免暴露在紫外線下，若在使用中感應到周圍動靜即會自動滅燈，防止孩童與毛小孩誤入。