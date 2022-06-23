華興集團攜手ams OSRAM推出「紫外線抗菌空氣清淨機」，定價1萬5000元，預計今年第三季上市。（華興集團提供）

現在不少空氣清淨機也會加入UV-C殺菌功能，像華興集團就攜手ams OSRAM推出「紫外線抗菌空氣清淨機」，搭載了三重過濾功能，先以前置濾網過濾毛髮、塵埃及皮屑等大顆粒汙染物，再以H13等級HEPA濾網強力吸附對人體有害的PM2.5過敏源及病毒，還有活性碳層淨化寵物氣味、裝修甲醛及煙霧氣味，最後透過UV-C技術，主動為濾網滅菌消毒，當打開抽出濾網時，UV-C燈即會停止運作，保護使用者之餘，更能加入精油香氛，在為空氣清淨的同時帶來香氣。