國民黨苗栗縣長提名又陷紛亂。積極爭取提名但未獲黨中央青睞的苗栗縣議長鍾東錦，昨日（22）北上與黨主席朱立倫談話後，表態「以當仁不讓、勇於承擔的心選到底」，雖稱應不太可能脫黨參選、現階段脫黨也不是最佳選擇，但仍強調會為年底選戰努力，被外界臆測仍有脫黨參選疑慮。港媒評論直言，苗栗向來是藍營大票倉，若分裂苗栗極可能迎來首次政黨輪替，也意味著藍營恐丟失執政70年政權。

香港媒體《中評社》23日評論指出，國民黨選策會上月底發布新聞稿表示，將徵召立委徐志榮出戰苗栗縣長，但隔天卻被徐公開打臉強調無意願參選，讓國民黨緊急宣布暫緩徵召，盼能持續溝通讓徐態度軟化。但經過20多日，徐仍堅持拒絕參選，這讓展開苗栗18鄉鎮感恩之旅的鍾東錦，參選意願更高。

評論表示，朱立倫始終沒將鍾東錦納入考慮名單中，主因是鍾出身複雜的砂石業，鍾上月也親自召開記者會，坦承年輕時曾犯錯，遭提告通姦以及酒後持刀傷人，朱擔憂若提名他，會導致負面效應甚至外溢到全盤選情。

評論分析，此局勢讓國民黨陷入兩難，若堅持不提名鍾東錦，與鍾友好的徐志榮又不願出戰，國民黨只能轉提名前農委會農田水利署苗栗管理處處長謝福弘；謝雖在苗栗地方經營2年多，但從打過選戰且知名度低，一直不是國民黨的首要人選。但如鍾脫黨參選，年底選舉將出現「雙藍一綠」局面，民進黨推出的參選人、前苗栗頭份市長徐定楨恐坐收漁翁之利，不僅讓藍營丟失執政70年的政權，朱立倫的黨主席之位也更加危及。