資深女藝人楊繡惠昨(22)日被踢爆和男星白雲組CP，全為激發男團「台一線」成員阿文看內心醋意，為此楊繡惠大開直播澄清，對方早有準老婆和小孩，亂說會害對方發生家庭革命，就有酸民狂酸楊繡惠根本是在炒新聞，讓她憤怒飆出髒字「Ｘ！不用炒我也過得很好」，順帶交代週刊報導的21萬元手錶的動向。

楊繡惠22日被爆料當天，急忙直播解釋和阿文的密戀緋聞，並說到和單身的白雲開玩笑組CP沒關係，但這次被週刊報導的阿文有空姐女友，還幫他生下1名小孩，只是兩人沒有結婚，還好人家老婆知道她的為人，不然會害對方家庭革命，而阿文也駁斥真和楊繡惠交往，他幹嘛一直還當舞男，教到腿都要廢掉。

在直播中，楊繡惠笑稱自己是桃花發電機，一回說馬國賢，一回又被說陳文山，現在又冒出一個阿文，搞不好甚至冒出劉德華，人在做天在看，現在流行現世報真要列舉亂說話的人，講都講不完，接著怒嗆報導帶給她困擾，至於週刊狗仔直擊她私下購買21萬名錶，她似乎不滿被拍很有話要說。

楊繡惠昨日深夜發文，乾脆說明根本不缺新聞話題，至於所謂21萬元名錶只是玩具而已。(圖/楊繡惠 FB)

另一方面，楊繡惠怒指報導傷害太重，又見酸民說炒新聞「我片體鱗傷，你們有替我想想嗎？我是規矩做人、孝順父母、幫助家人、我犯什麼錯！」她也提及自己生活過很不錯，「不用炒我也過得很好，我要說就算我現在不上任何節目到老我也不會餓死！」憤怒飆罵「Ｘ！我已經很好了！21萬名錶只是我的玩具！怎樣」。