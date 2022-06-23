由於通膨數據高，降低消費者的消費需求，使得貨櫃航運市場近期報價低迷，美西線長約價甚至跌破現貨價，傳出客戶有意與航商重談報價，航商獲利恐受到衝擊，有外媒點出，零售商都已經出現庫存過多的現象，且俄烏戰爭爆發加速通膨升溫，使得航運在6月旺季陷入疲軟，影響將會至少持續到7月。

航運資訊網站freightwaves報導，貨櫃航運供應鏈正在歷經新冠肺炎疫情引發的經濟長鞭效應，通貨膨脹與潛在的經濟衰退將對貨櫃航運需求造成巨大影響，並延長消化庫存的時間。

報導提到，即使目前美國正在實現充分就業，但美國消費者對於經濟狀況與個人財務安全出現難以承受的壓力，通貨膨脹、股市崩盤、利率上升及經濟不穩定都削弱充分就業所帶來的信心。

freightwaves創辦人兼執行長Craig Fuller提到，數據顯示，從5月20日開始，全球貨運量下降8%，而貨櫃的預訂量更是下降36%，大陸到美西貨櫃航運的平均運價已經從4月18日的1.5萬美元降至16日的9177美元，整整下修超過4成。

此外，Craig Fuller認為，這些狀況突顯貨櫃航運在6月旺季時出現疲軟，是非常令人擔憂的事情，且影響至少會延續到7月，俄烏戰爭加速通膨升溫也讓庫存過高、需求降低的問題更快襲擊供應鏈。