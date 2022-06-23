溫布頓草地網球公開賽即將在27日開幕，近期選手們在伊斯特本網賽進行最後熱身，而強勢復出的名將小威廉絲(Serena Williams)成為焦點，女雙首戰成功過關的她次輪再奪勝，擊敗我國好手詹皓晴/青山修子組合，成功挺進4強，今年9月就要滿41歲的她仍寶刀未老，實力依舊讓各路好手畏懼。

小威廉絲與突尼西亞名將嘉柏(Ons Jabeur)搭檔女雙，為要來的溫網進行熱身，首輪以2：6、6：3、13：11擊退西班牙托摩(Sara Sorribes Tormo)/捷克布茲可娃(Marie Bouzkova)組合，昨天則碰上我國詹皓晴與日本搭檔青山修子，以6：2、6：4輕鬆KO對手，全場上演3度破發，僅花1小時出頭就結束比賽。

小威廉絲世界排名跌到1200名以外，擁有23座大滿貫金盃(7座溫網)的她先於伊斯特本網賽復出熱身，並手持溫網女單外卡資格，她自2021年溫網首輪退賽後就沒再參加任何一場WTA巡迴單打賽，這次目標是尋求生涯第24座大滿貫冠軍，試圖追平澳洲傳奇瑪格莉特柯特(Margaret Court)紀錄。