新冠肺炎疫情未停歇，世界多國又接連爆發猴痘疫情，就連亞洲也被攻破，新加坡及南韓都出現首起確診病例，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，我國日前通報一起疑似猴痘病例，現已排除，最快今日會宣布將猴痘列為第二類法定傳染病，《中時新聞網》整理７大QA，供民眾一次掌握。

一、什麼是猴痘？

1958年猴痘病毒（Monkeypox virus）首次從研究用猴子身上被發現，因此該病被命名為「猴痘」，人類感染猴痘病毒最早的個案是1970年在剛果民主共和國的一名9歲男孩，此後中非和西非靠近熱帶雨林的偏遠地區陸續有個案報告。

猴痘主要由齧齒動物和靈長類動物傳播給人，屬人畜共通傳染病，隨著1980年天花消滅，隨後停止接種天花疫苗，猴痘成為現存最嚴重的正痘病毒感染症。

二、猴痘的傳染途徑是什麼？

猴痘可透過感染動物的血液、體液、損傷的皮膚或黏膜傳播，食用受感染的動物肉類也是一種危險因子。另外接觸到感染者呼吸道分泌物、損傷的皮膚、黏膜或被汙染物品也會感染，飛沫傳播需在長時間面對面接觸下較容易發生，因此醫護人員及同住家人都有較大的感染風險。

孕婦如果感染猴痘，可經胎盤垂直傳染給胎兒，或於產程中因接觸而傳染，但目前尚未確定猴痘是否會透過性接觸傳染。

三、猴痘常見症狀有哪些？

確診猴痘後症狀包括發燒、畏寒／寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）、極度倦怠，發燒1至3天後出現皮膚病灶，通常自臉部蔓延到身體其他部位，四肢比軀幹更常見。

皮膚病灶出現後會依斑疹、丘疹、水泡、膿疱階段變化，最後結痂脫落，嚴重病患疹子數目可達數千，且症狀持續14至21天，致死率低於10%，大多數個案可於幾周內康復。兒童及免疫功能低下者容易重症，併發症包括繼發性細菌感染、肺炎、敗血症等。

四、台灣目前有通報病例嗎？

莊人祥表示，國內上周也有通報疑似病例，一名60多歲男性到歐洲出差，曾在當地確診新冠肺炎，入境時因為雙手皮疹被懷疑感染猴痘病毒，但經檢驗陰性已排除；有鑑於國際猴痘疫情上升，目前正在簽核公文，預計今天或明天就會將猴痘列入第二類法定傳染病。

五、一般民眾如何預防？

疾管署指出，過去猴痘疫情多發生於西部及中部非洲地區，其他國家偶發零星的境外移入病例，而今年與以往不同，迄今除剛果民主共和國、奈及利亞、中非共和國等仍持續有病例外，包括比利時、德國、法國、義大利、瑞典、美國、加拿大及澳洲等國陸續報告1至3例病例。

提醒前往猴痘病毒流行地區時，應避免接觸齧齒動物和靈長類動物及生病或死亡動物，所有食物必須徹底煮熟後才能食用。另外，也要避免與猴痘感染者接觸，民眾若有任何疑似症狀，應及時就醫，並告知旅遊史與接觸史。

六、哪些人感染猴痘要特別注意？

免疫功能低下族群，孕婦及幼童感染後要特別當心。

七、猴痘有疫苗嗎？

美國食品藥物管理局（FDA）已核准的第一款猴痘疫苗（Jynneos），適合18歲以上成人施打，同時預防天花、猴痘感染。