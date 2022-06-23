韓國央行23日表示，因被煤炭、石油以及服務價格上漲所推升，當地5月PPI(生產者物價指數)的月增率，已經連漲5個月了。

韓國5月PPI為119.24，與1個月前經過修正後的數值118.59相比，月增率為0.5%。倘若跟2021年同期相比，年增率更是飆升9.7%，且是連續第18個月上升。

韓國央行指出，新冠病毒造成供應鏈斷鏈，使得能源以及原物料價格與日俱增。然而不巧，已經進行4個月的俄烏戰爭，讓全球供貨不均的狀況更加惡化。

韓國5月期間，煤炭以及石油相關產品價格月增5.9%，化工的部分也漲0.7%。至於服務業的物價有增加現象，例如，餐飲住宿費上漲0.9%，交通運輸費也漲1%。

PPI可謂CPI(消費者物價指數)領先指標，當生產者投入的成本過高，消費者買東西時，可能就必須付出更多的金錢。因此，韓國民眾目前感受的通膨壓力，應該是有增無減。

5月時，韓國CPI年增率高達5.4%，創近14年來最高。2020年初新冠病毒剛爆發時，韓國甚至一度還通貨緊縮。之後，當地通貨膨脹便一路扶搖直上，現在已正式突破5%大關。

因此，韓國央行在5月又升息1碼，希望能控制當地愈來愈高的通貨膨脹。同時，這也是韓國從2021年8月以來，第5次調高利率至1.75%。