大陸35歲知名男星尹正，日前因在電視劇《夏洛特煩惱》中飾演「袁華」一角而走紅，自然又生動的演技受到大批觀眾的肯定。但近日她卻被大陸狗仔拍到，他私下與另一名知名男星劉天佐在街頭上激吻、擁抱等類似情侶之間的親密畫面，令網友們看到後都相當震驚，直呼「這世界太瘋狂了」。

大陸八卦媒體日前拍到尹正與幾位友人外出用餐，他們在酒過三巡後似乎已經玩開，尹正開始向周圍的男性友人嘟起嘴撒嬌、激情擁吻，還出現摟腰、摸屁股等情人間的親密舉動，令大陸網友們看到影片後都大吃一驚，紛紛留言「這世界太瘋狂了」、「我看了什麼」、「叔叔別親了我害怕」、「尹正自從拍了那部鬢邊不是海棠紅之後，整個人就往我不能理解的方向發展」、「網際網路世界是虛擬的，對我的傷害是真實的」、「我做錯了什麼要讓我看到這一幕」、「作為一個男人特別是男藝人，更應該注重形象」等意外引發熱烈討論。

而網友們會這麼震驚，是因為遭到尹正索吻的人正是知名男星劉天佐，後來劉天佐也出面證實此事但也發文澄清「幾個許久未見的老爺們聚在一起開心了，喝幾杯開開玩笑就熱搜了？」似乎對於外界的猜測感到相當無奈，最後他還不忘要大家多關心唐山事件「多關心關心那幾頭喝完酒打女人的貨吧，散會」希望此事能告一段落。

劉天佐特別發文澄清。（圖／微博@劉天佐）

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