聯發科(2454)今日除息，由於一口氣配發73元現金股利，為今年上市櫃公司之冠，相當受到市場關注，聯發科今開盤參考價734元，開盤後即呈現弱勢貼息，跌幅一路擴大、一度逾4%，摔下700元大關，股價最低觸699元。

聯發科去年全年營收達4934億元，每股盈餘年成長超過兩倍至70.56元，決議配發現金股利73元，其中包含盈餘分配的57元以及特別現金股利16元，不僅創下公司歷史最高股利紀錄，更為今年上市櫃公司之冠。

智慧型手機市況持續嚴重逆風，近期最大消息莫過於有外電指出，三星智慧手機經銷庫存量將近有5000萬支，由於，三星今年智慧型手機出貨目標大約2.7億支，換言之，5000萬支的數量約占庫存總數的18%，其中，又以主力中高階Galaxy A系列為主，法人就點名，包括聯發科、聯詠(3034)、奇景光電等台系IC設計廠將受到影響。

其實今年初就傳出，三星今年將會有14款新機採用聯發科處理器，這對聯發科確實是一大突破，畢竟三星的晶片供應商向來是高通以及自家Exynos，也正好符合聯發科今年積極發展非陸市場的策略，惟智慧型手機市況今年一路向下，也使得三星面臨超高庫存壓力，聯發科勢必也會受到影響。