前美國國務院中國政策智囊余茂春今天表示，俄烏戰爭之所以大多侷限在烏克蘭，主要是北約共同防禦設計。隨著中俄越走越近，他認為應成立印太版北約，但最好作法其實是北約擴至亞洲。

華府智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）今天舉辦活動，邀請專家學者探討俄烏戰爭對台灣的影響，余茂春、前美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）等之前川普政府官員也應邀出席。

余茂春表示，俄烏戰爭之所以大多侷限在烏克蘭，主要是因為北大西洋公約組織（NATO）的共同防禦設計，讓波蘭等鄰近國家未受侵略。俄國侵烏後，許多亞太國家意識到集體多邊防禦的優點或其必要性，希望類似組織也存在亞太。

余茂春說，美國與亞太的聯盟絕大多數是雙邊，而非多邊，美國雖與日本、南韓與菲律賓有雙邊防禦協議，但他們之間並未存有協議。澳洲、日本等國現在開始積極向北約靠攏，日本首相岸田文雄也將首次出席北約峰會。

余茂春說：「我認為在可預見的將來，將會出現以北約模型為基礎，（在印太）創造類似多邊防禦安排的討論。」

但余茂春強調，如果可行，最好的作法其實是「北約擴至亞洲」。他指出，中俄目前不僅在言論、政治及外交上越走越近，在軍事上也是，美國總統拜登（Joe Biden）數週前訪問日本的最後一天，就出現中國及俄羅斯轟炸機在日本領空附近聯合巡邏。

余茂春表示，若歐洲、亞洲面臨共同威脅，就應有共同回應，他認為該成立類似「北大西洋印太公約組織」（North Atlantic Indo-Pacific Treaty Organization，NAIPTO），或至少對此有所討論。

至於俄烏戰爭給台灣人帶來的啟示，余茂春認為，戰爭改變了他們對盟友的整體想法。一方面外界給予烏克蘭極大的精神上支持，但另一方面，自俄烏戰爭2月下旬爆發最初期以來，主要民主國家就明講不會軍事介入，包括拜登在內。

「對台灣來說，這意味著在國家陷入危機之際，不能百分之百仰賴盟友協助，這是他們心理上相當大的覺悟。」余茂春說，台灣人意識到國防要靠自己，雖歡迎盟友支持，但最重要的是靠自身防衛能力。

余茂春說，台灣人也應從烏克蘭身上學到「永遠別相信與中國達成之協議」的教訓。過去20多年來，中烏走得非常近，若不是烏克蘭，中國也不會有目前軍事現代化成績；北京曾承諾會提供烏克蘭「核保護傘」，但等戰爭真的爆發後，就把烏克蘭拋棄，雙邊友誼蕩然無存。

史達偉則呼籲美國行政部門，應重新檢視台海「戰略模糊」政策，決定界線要劃在哪，是金門、馬祖還是澎湖，但過程不應操之過急，並且就台灣政策與盟友協調，例如日本、南韓等。