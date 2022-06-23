精英(2331)今舉行股東會，由董事長鍾依文主持（去年7月21日上任），今天股東會也是鍾依文首度主持。鍾依文表示，去年4Q營收創2016年Q4以來新高，今年首季營收也是創2016年首季以來新高。展望未來，在精英首季獲利是去年一整年的2倍的實績下，鍾依文也以譬喻方式說明未來的營運目標：一、在各產品線競爭環競下，石頭要擠出水。第二階段，石頭不僅只是石頭，石頭還要變鑽石，技術和能力發揮到可獲利的地方。第三、不能只有一顆鑽石，要有更多，有關電動車和互聯網的發展，精英都在注意。

鍾依文也表示，人才是企業發展的關鍵，去年精英展開「七箭齊發」穩定軍心。目前精英員工薪資在業界的中位數，未來2年會達前段班。

2021年度合併營收為新台幣319億元，毛利率為8.33%，稅後淨利約為新台幣0.93億元，每股稅後盈餘為0.13元。今年首季精英稅後淨利達1.77億元，EPS為0.32元。

鍾依文表示，在人工智慧、物聯網、電動車、元宇宙、5G世代來臨下，市場趨勢已從端、邊(終端，邊際運算)與雲(伺服器)串聯成網，並開始邁入「智網」的態勢。於邊際運算應用大幅提升下，用具高速運算的 PC、NB 與雲串接的需求成為一大商機。精英將持續降本增值，同時整合對高端 PC、NB 類產品的研發能力，以厚植競爭實力；擴大上游關鍵零組件技術能力與製造規模；推升工業及特定產業專用電腦的應用與開發；加速未來雲端及智慧解決方案等軟硬結合的佈局，全力推展公司營運之升級與轉型。