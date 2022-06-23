京城(2524)今(23)日舉行股東會，董事長蔡天贊說，台積電來高雄增加很多信心，也有很多企業跟著進駐，未來南部會更加的蓬勃發展，公司獲利指日可待。他說，高雄是過去40年全省房價最低的區域，在這麼低的基期之下，未來房市可望穩定成長！

南部房地產市場缺工問題嚴重，再加上營造成本飆漲，京城今年銷售重點以成屋為主，包括「King Park」、「美術皇居」、「京城凱悅」、「京城大苑」等等，將成為今年度主要的業績來源。

京城今年並沒有新的完工個案可以入帳，不過，明年將有兩筆完工個案，包括「馥+」及「世界心」都將會在上半年完工進行銷售。京城目前庫存素地高達3萬坪，仍在持續獵地當中。京城指出，目前高雄首購市場仍熱，總價落在1800萬元以下的去化速度很快，但大坪數產品受到貸款成數的限制，在市場上比較不受歡迎。

京城今年推出3筆預售案，推案量達百億元，包括總銷約45億元的「世界心」、總銷25億元的「馥+」及總銷30億元的「京梧桐」，但是由於營造成本飆漲、缺工問題嚴重，讓工期難以掌控，因此這3筆預售案暫時喊卡，等到全數完工後再推出。

京城指出，今年房市仍有四大變數，包括目前國內對新冠疫情已改採共存政策、烏克蘭戰爭引發的金融震盪、政府房市政策的態度及通貨膨脹所造成的升息壓力。目前房市政策部分在政府持續對短期炒作風氣出手抑制下，不合理追價行為將大幅減少，因此下一步需觀察國際局勢、疫情及通膨引發的效應。但在目前物價和工程造價持續攀升的情況下，如果期望現階段房價修正有一定難度，因此今年房市應可望穩定成長。

京城今日股東會除通過110年度營業報告書及財務報表案，也通過了110年不分配股利案。