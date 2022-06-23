美國國會調查去年國會大廈攻擊事件的小組，從1名紀錄片製作人手中取得前總統川普與家人的大量新影片之後，今天宣布造成轟動的一系列電視聽證會暫停舉行。

民主黨籍的調查委員會主席湯普森（Bennie Thompson）告訴記者，在「7月稍晚」另兩場聽證會召開前，明天的聽證會將是最後1場。

湯普森未詳細說明時間表，但表示7月的兩場聽證會後，「總是有可能」召開更多聽證會。

調查小組表示：「聽證會的時間表隨調查推動，往後也將繼續隨調查推動，特別委員會持續收到我們認為對調查非常重要的相關新證據。」

「重要的是，我們的成員（和）調查人員需花時間評估這些資訊，並弄清楚要如何使用，因為我們會繼續向美國人民呈現我們的資訊。」

新證據包括來自國家檔案局（National Archive）的文件，以及自6月初電視聽證會開始以來拿到的許多新線索。

最珍貴的是來自紀錄片製片人霍德（Alex Holder）的數小時影片，他在1月6日前後廣泛接觸川普及其核心圈，包括採訪他們。

政治新聞媒體Politico指出，霍德2020年9月開始在競選活動中進行拍攝，幾個月來，他與川普、川普的成年子女以及副總統彭斯有大量接觸。

下週起國會將休會兩週，議員7月第2週回到國會後，預料將在接下來的部分聽證會上，聽取襲擊國會山莊的極端分子激進行為，以及極右翼政治暴力文化等內容。