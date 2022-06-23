美聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)指出，將「堅定致力」於打壓通膨之後，歐洲股市從低點反彈，並收窄跌幅。

在美參議院銀行委員會舉行聽證會之後，華爾街股市抹去了跌勢，一度轉為上漲區間；與此同時，泛歐Stoxx 600指數從下跌1.8%中收窄跌幅，收盤跌2.84點或0.70%，為405.74點。

分析師指出，鮑爾的言論沒有發出令人意料之外的訊息，讓市場感到安心。

Equiti資本資深宏觀策略師Stuart Cole說，「我們看到的市場反應，是類似於對藥味不好的藥的反應，它還是會讓人早日康復」。而包爾的強力承諾，市場正以一種舒緩的態度看待，即當局正嚴肅地看待通膨。

由於聯準會此前宣布升息3碼和人們對衰退的擔憂，全球股市在上周遭到打擊。

由於對中國供應和成長的擔憂，鐵礦石和銅價下跌，壓抑了原料股下跌5.1%。

而美國總統拜登(Joe Biden)計畫削減駕駛人的燃料成本之下，原油價格下跌，油氣股也跌3.3%。

防禦性板塊的上漲，例如房地產股升0.3%，食品飲料股升0.6%，醫療健康股升0.5%，也讓大盤跌勢收窄。

通膨飆升、收緊貨幣政策、烏克蘭戰爭、中國經濟放緩等諸因素，讓歐股從今年一月的歷史高點，至今已下跌了18%。

德國DAX指數跌1.1%。巴斯夫(BASF)跌5.8%，報43.4歐元；該德國化工廠CEO指出，公司今年下半的初期，公司業績很可能面臨明顯的低迷。

歐洲鋼鐵公司皆下滑，包括盧森堡的ArcelorMittal、奧地利Voestalpine、德國的Salzgitter都下跌在13.1%至11.1%之間；摩根大通下調了這些股票，並稱鋼鐵價格還沒有觸底。

挪威的Mowi跌7.3%，報219挪威克朗；比利時的GBL投資集團宣布出售了該全球最大漁業養殖公司的3.5%持股。