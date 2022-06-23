觀光局為輔導產業提升競爭力與服務品質，近3年已培訓觀光從業人員逾1.2萬人次，2022年持續辦理相關培訓活動，因應疫後產業趨勢及專業技能不同需求，分別規畫「數位轉型及經營管理」、「基本職能及防疫知能」兩類不同培訓內容重點，預計培訓6470人次。

觀光局為疫後觀光做準備，已於5月11日辦理「旅行業從業人員及導遊、領隊人員防疫講習」作為防疫講習示範場次，線上及線下逾1000人次參加，並陸續輔導旅遊相關公協會自辦相關課程，以協助第一線從業人員瞭解疫後旅遊生態改變及須具備的防疫觀念。

針對中高階主管，觀光局強化數位轉型及經營管理，14日起辦理觀光旅館業及旅館業中階經理人訓練，於各區合計辦理8場訓練課程，以數位、創新、感動為主軸，學員除可深入溝通交流旅館業的關鍵議題，亦透過實務案例分析與研討，提升專業知識與經營管理能力。

除了透過培訓輔導機制外，觀光局亦訂定「交通部觀光局獎勵旅宿業品質提升補助要點」、「交通部觀光局補助觀光遊樂業優質化實施要點」，透過實質軟、硬體設備補助，以加速業者數位轉型。

除了實體培訓課程之外，觀光局為突破觀光產業從業人員工作時間不定的職業特性，已建置「觀光職能e學院」，開發無時間、空間限制之數位學習平台，供觀光產業基層及中階從業人員自主學習，至今已上架120門數位課程。

觀光局指出，數位學習課程設計以觀光產業基層及中階從業人員實務經驗傳授為主要培訓方向，符合職能需求，強化自我進修之廣度及深度，推估今年可培訓逾2100人次。以上各類培訓推估全年可培訓約1萬餘人次。

觀光局長張錫聰表示，未來將持續視產業趨勢及需求辦理觀光相關從業人員相關培訓輔導工作，以厚植產業競爭力，協助觀光產業為疫後觀光做好充足準備。