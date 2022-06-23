消息面：

1.聯準會主席鮑爾周三在參議院銀行委員會發表證詞時表示，利率升高是痛苦的，卻是聯準會緩解通膨的手段。央行「有決心」控制已飆升至40年高點的通膨。他表示：「我們理解高通膨帶來的困難，我們將堅定致力於讓通膨回落，我們將『迅速採取行動』」。他並表示，聯準會將堅持到底，直到看到「令人信服的證據證明通膨正在下降」，但他也表示，在經濟不衰退的情況下實現軟著陸，已經變得更具挑戰許多，亦坦承這場對抗通膨的戰爭，可能使利率升至足以導致經濟衰退的水平。

2.芝加哥聯準銀行總裁埃文斯（Charles Evans）表示，與聯準會主席鮑爾先前發表的言論一致，他也認為升息決定必須取決於數據，而由於通膨數據較預期惡化，他支持在7月會議再度升息75個基點。今年埃文斯在聯邦公開市場委員會（FOMC）並無表決權。

3.費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）表示，美國的國內生產毛額（GDP）可能出現數個季度的「微」負成長，但就業市場仍將保持強勁，因此這不代表經濟陷入「實質衰退」。他並表示，在7月會議上，他傾向支持升息50至75個基點，調升幅度應取決於未來幾周的經濟數據，但單次升息75個基點有助聯準會的政策邁向「中性」水準，他認為到今年底，聯邦基金指標利率應漲破3%。

4.美國總統拜登呼籲國會通過停徵聯邦汽油稅3個月的措施，以抑制創下創新高的油價。

5.白宮周四將與7家主要煉油公司召開緊急會議，消息人士表示，白宮官員在會前放出風聲，可能限制或完全禁止油企出口汽柴油等成品油以抑制國內油價，但油企已表態反對，並開始向華府進行遊說。美國每日出口成品油600萬桶，是全球最大的出口國。分析指出，如果美國政府限制或禁止成品油出口，短期內或許能降低汽柴油零售價格，但煉油廠可能因此減產，最終導致短缺情況惡化。

6.國際能源署（IEA）署長Fatih Birol周三提出警告，稱俄羅斯可能完全切斷對歐盟成員國供應的天然氣，各國應及早預作預備。

7.美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）在為參議院聽證會預先準備的證詞中表示，美國必須動用一切可行的辦法並研擬新方法來捍衛自身的經濟利益與價值觀，以對抗中國不公平的手段。

8.全球主要固定收益投資管理公司PIMCO表示，各國央行全力抑制通膨的決心，可能導致美國和已開發國家的經濟在兩年內陷入衰退，金融風險正在升高。

9.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周美國抵押貸款申請指數升4.2%，較前一周（升6.6%）放緩。30年期固定抵押貸款利率為5.98%，較前一周（5.65%）下滑。

10.根據美國石油協會（API）的數據，上周原油庫存增加560萬桶，市場預期為減少143萬桶。上周汽油庫存增加121.6萬桶，餾分油庫存減少165.6萬桶，紐約期油交割地庫欣的庫存減少39萬桶。

11.市場擔心聯準會對抗通膨可能導致美國經濟陷入衰退，周三美元與美國債息同步走跌。尾盤美國10年期指標公債殖利率從周二的3.305%下滑至3.156%。周三尾盤美元指數跌0.31%。歐元漲0.47%，報1.0574美元。日圓漲0.36%，報136.14兌每美元。

12.觀望聯準會主席鮑爾在國會發表證詞，周三紐約8月期金微跌40美分或0.02%，收在每盎司1838.4美元。7月白銀跌0.35美，為每盎司21.42美元。7月白金跌12.60美元，報每盎司926.90美元。9月鈀金跌24.80美元，為每盎司1837.90。

13.周三紐約期油收跌3.33美元或3.16%，為每桶106.19美元，盤中一度崩跌7.3%，觸及5月11日以來新低價101.53美元。倫敦布蘭特期油收跌2.91美元或2.54%，為每桶111.74美元，盤中最低跌至107.03美元，創下5月19日以來新低。聯準會主席鮑爾表明央行將繼續升息且將「迅速採取行動」以抑制高漲的通膨，投資人擔心這最終可能導致經濟陷入衰退，使原油需求前景蒙上陰影。拜登請求國會通過暫免聯邦汽油稅的消息，亦給市場帶來壓力。