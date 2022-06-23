科幻燒腦神劇《西方極樂園》（Westworld）推出第4季，日前在紐約舉辦首映會，主演群伊雯瑞秋伍德（Evan Rachel Wood）、艾德哈里斯（Ed Harris）、泰莎湯普森（Tessa Thompson）、詹姆斯馬斯登（James Marsden）、亞倫保羅（Aaron Paul）等卡司齊聚宣傳，而第4季加盟演出的香港男神吳彥祖也帥氣現身會場，吳彥祖帶著妻子和女兒，一家三口難得同台，女兒的外貌引起許多人關注。

男星吳彥祖早年在香港出名，進幾年為了家庭，將重心移到美國，有消息傳出他將加入《西方極樂園》，出現在全新一季中，吳彥祖更在個人社群上開心分享：「能演出這部影集我真的興奮極了，因為我是這齣劇的忠實粉絲。無論是影集中的老將還是跟我一樣的新血，和大家一起工作都充滿樂趣，你們猜得到我演的是人類還是機器人嗎？」

當天一家三口現身秒殺許多攝影師底片，老婆Lisa S.帶著9歲女兒吳斐然一起出現，當天吳彥祖身穿黑色西裝，胸前白色襯衫洩深V肉色，展現瀟灑男人味，老婆Lisa S.穿著無袖黑洋裝，露出修長美腿，長髮綁成髮髻，造型優雅大氣，女兒吳斐然站在父母中間，穿著黑色短裙和粉紅色上衣，雙手握著爸媽，顯得有些緊張，黑紅雙色的髮型非常可愛，有網友評價就像卡通人物。

不少網友表示「男神變老了，但是為什麼依舊那麼帥」、「他老婆越來越像他」、「他太太怎麼老得這麼快」、「一家人的顏值都好高」