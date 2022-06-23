根據《舊金山紀事報》記者勒圖爾諾23日爆料，身為勇士奪下8年內第4冠重要成員之一的威金斯，預計將跟勇士索討平均年薪3700萬美元的頂薪續約，將讓勇士薪資負擔更加沉重，不過勇士總管邁爾斯也在今天放話，「我們目標是留住所有人！」

「我們的目標很簡單，就是帶回所有奪冠球員，然後下個球季複製今年的模式，」邁爾斯表示，「他們在各個方面都很出色，也滿足我們各式各樣的需求，我們很多自由球員都在總冠軍賽期間有著各自的關鍵表現，對我來說，他們都是重要球員。」

只是目前勇士薪資空間早已擠爆，因為光是下個球季擁有全額保障合約的8名球員，薪資總和就來到1.71億美元，早就超過下季豪華稅上限的1.49億美元，問題是勇士不僅還需考慮威金斯、普爾兩人提前續約問題，還有7名自由球員等待續約。

這7名勇士自由球員分別是盧尼、歐托波特、伊戈達拉、小培頓、達米安李、別利查與托斯卡諾安德生，其中盧尼、歐托波特與小培頓在今年季後賽表現有目共睹，盧尼上季才領517萬美元，歐托波特與小培頓則拿底薪，勇士想要續留他們勢必還要多砸錢。