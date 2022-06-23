台北市議會日前通過《台北市重陽敬老禮金致送自治條例》，不過台北市政府接連提出覆議、向行政院聲請函告無效，卻遭中央打槍「難認定違憲違法」，未來還是得發重陽禮金。國民黨台北市長參選人蔣萬安今稱，重陽敬老禮金是對長輩的尊重，未來他當選市長也將遵照市議會決議發放，讓北市長輩和其他縣市長輩一樣得到應有尊重。

此外，蔣萬安近期提出「青銀換居」政見，卻遭對手、台北市副市長黃珊珊打臉說早就在做，他回嗆，自己希望能讓老人家有好的居住環境，也讓年輕人租到價格能負擔的房子，創造雙贏，反觀北市府試辦規模小、配套措施不足且申請狀況不佳，目前為止沒人申請，未來若由他來做會更完善、更普及，遠比誰先提出來得更重要。

對於市議會要求大巨蛋使用天數中要有15％來棒球，他表示，大巨蛋興建初衷是希望市民朋友能有遮風避雨的棒球運動場館，大家期待的是可以舉辦棒球賽事，不管是職棒還是大型比賽，現在就差最後一哩路，希望中央地方盡快完工，在符合安全前提下，讓市民享受遮風避雨的棒球場館。