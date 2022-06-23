今年五專優先免試入今天放榜，計錄取1萬4087人（含專案免試生外加錄取人數311人），分發錄取率為84.53％。錄取生報到方式由各校自訂，錄取生可至111學年五專優先免試入學招生委員會官網各招生學校報到資訊專區或逕向所錄取學校查詢。

今年五專優先免試入學招生，招收對象包含國中應屆、非應屆畢業生或具同等學力者，111學年五專優先免試入學招生委員會網站今天上午9時公告錄取榜單，並開放免試生上網查詢，另同步發送手機簡訊週知所有免試生分發結果。

技專校院招生委員會聯合會王錫福主任表示，111學年度五專優先免試入學招生，計有43所公、私立技專校院，190個科（組），提供1萬6355名招生名額。

今年五專優先免試入學報名人數共1萬8252人，完成上網選填登記志願人數共1萬6665人，經電腦系統統一分發，錄取1萬4087人，分發錄取率為84.53％、總招生率86.13％。

免試生對分發結果如有疑義，可至，111學年五專優先免試入學招生委員會網站「下載專區」下載「分發結果複查申請表」，連同網路選填登記志願時自行列印留存之「志願表」，在6月23日17前，以傳真方式向委員會辦理分發結果複查。洽詢電話：（02）27725333分機210、222，傳真號碼：（02）27738881。